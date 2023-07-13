Названы самые популярные кроссоверы на рынке России по итогам июня
Первое место второй месяц подряд удерживает китайский Haval Jolion, который, по данным "Автостата", показал прибавку по отношению к маю в 5,7 раза. Тираж модели составил 4734 авто.
На втором месте оказался Chery Tiggo 7 Pro Max, отставший от "Джолиона" на чуть-чуть: дилеры продали 4518 единиц модели Chery. На третьем месте расположился Geely Coolray, который купили 3284 раза.
Парадоксально, но четвёртым стал Omoda C5 - кроссовер, позиционирующийся чуть выше, чем основная линейка материнского бренда Chery. Omoda C5 купили 3066 россиян. Замыкает топ-5 Lada Niva Travel - внедорожник нашёл 2955 новых владельцев.
Таким образом, четыре из пяти - модели китайских брендов, доля которых на российском рынке может составить 60%. По итогам пяти месяцев в РФ было импортировано автомобилей из Китая больше, чем за весь прошлый год.