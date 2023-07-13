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Автобренд Haval выпустил первые экземпляры нового внедорожника H5

Автомобильная компания Haval приступила к выпуску новых внедорожников H5. Об этом сообщает autohome.com.cn. Машины сходят с конвейера завода Great Wall Motors в городе Цзинмэнь (Китай).

Haval приступил к выпуску новой модели внедорожника
© MIIT of China//autohome.com.cn

Длина новинки составляет 5190 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1835 мм. Колесная база достигает 3140 мм. Автомобиль получил 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 165 л. с., а также дизель того же объема в двух вариантах мощности — 197 или 224 л. с.

В салоне установлены кожаные кресла с фигурной прошивкой. Комбинация приборов и центральный дисплей выполнены в виде планшетов на передней панели.

Продажи нового Haval H5 в Китае начнутся в четвертом квартале 2023 года.

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