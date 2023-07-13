Haval приступил к выпуску новой модели внедорожника

Автомобильная компания Haval приступила к выпуску новых внедорожников H5. Об этом сообщает autohome.com.cn. Машины сходят с конвейера завода Great Wall Motors в городе Цзинмэнь (Китай).

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Длина новинки составляет 5190 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1835 мм. Колесная база достигает 3140 мм. Автомобиль получил 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 165 л. с., а также дизель того же объема в двух вариантах мощности — 197 или 224 л. с.

В салоне установлены кожаные кресла с фигурной прошивкой. Комбинация приборов и центральный дисплей выполнены в виде планшетов на передней панели.