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В России на продажу выставили уникальный кабриолет ЗАЗ-1102 «Таврия» за 1,5 млн рублей

В России на продажу выставили уникальный кабриолет ЗАЗ-1102 «Таврия», который был выпущен в 1992 году. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авто.ру». Продавец утверждает, что таких машин было выпущено всего три штуки.

Уникальный кабриолет ЗАЗ-1102 «Таврия» в России продают за 1,5 млн рублей
© Южный автомобиль

Стоимость раритета составляет 1,5 млн рублей. Такая конструкция кузова называется ландоле. Это когда у машины открытыми делаются только места для пассажиров сзади, а водитель и передний пассажир сидят под металлической крышей. Машина находится не в самом лучшем состоянии, кое-где уже есть следы ржавчины, а пробег составляет 112 000 километров.

На рубеже 80-90-х годов Запорожский автозавод решил создавать модификации для иностраных рынков. Всего завод изготовил три автомобиля «Таврия» в кузове ландоле. Один прототип сейчас находится в Эстонии, второй — в музее ЗАЗ, а третий выставили на продажу. Под капотом «Таврии» установлен двигатель рабочим объемом 1,1 литра мощностью 53 лошадиные силы.