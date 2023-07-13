Уникальный кабриолет ЗАЗ-1102 «Таврия» в России продают за 1,5 млн рублей

В России на продажу выставили уникальный кабриолет ЗАЗ-1102 «Таврия» за 1,5 млн рублей
В России на продажу выставили уникальный кабриолет ЗАЗ-1102 «Таврия», который был выпущен в 1992 году. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авто.ру». Продавец утверждает, что таких машин было выпущено всего три штуки.
Стоимость раритета составляет 1,5 млн рублей. Такая конструкция кузова называется ландоле. Это когда у машины открытыми делаются только места для пассажиров сзади, а водитель и передний пассажир сидят под металлической крышей. Машина находится не в самом лучшем состоянии, кое-где уже есть следы ржавчины, а пробег составляет 112 000 километров.
На рубеже 80-90-х годов Запорожский автозавод решил создавать модификации для иностраных рынков. Всего завод изготовил три автомобиля «Таврия» в кузове ландоле. Один прототип сейчас находится в Эстонии, второй — в музее ЗАЗ, а третий выставили на продажу. Под капотом «Таврии» установлен двигатель рабочим объемом 1,1 литра мощностью 53 лошадиные силы.