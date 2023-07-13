Уникальный кабриолет ЗАЗ-1102 «Таврия» в России продают за 1,5 млн рублей

В России на продажу выставили уникальный кабриолет ЗАЗ-1102 «Таврия», который был выпущен в 1992 году. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авто.ру». Продавец утверждает, что таких машин было выпущено всего три штуки.

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Стоимость раритета составляет 1,5 млн рублей. Такая конструкция кузова называется ландоле. Это когда у машины открытыми делаются только места для пассажиров сзади, а водитель и передний пассажир сидят под металлической крышей. Машина находится не в самом лучшем состоянии, кое-где уже есть следы ржавчины, а пробег составляет 112 000 километров.