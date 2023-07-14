Новый внедорожник Lada Niva Sport показали в Сети
Внедорожник Lada Niva Sport заметили до начала марафона “Шелковый путь”. Ранее тестовые прототипы появлялись на дорожных испытаниях.
Недавнее появление внедорожника Lada Niva Sport за пределами завода позволило рассмотреть его более детально. Автомобиль представлен в кузове белого цвета. Экстерьер отличается шильдиками с надписью “Powered by Lada Sport”. Они указывают на то, что модель представлена в спортивной версии.
Для внедорожника используются специальные покрышки, которые позволяют передвигаться по грязи. Известно, что параметры колес составляют 205/70 R16. Изменилось и оформление колес - они получили новый дизайн. В оснащении модели предусматриваются противотуманные фары со светодиодной основой. Автомобиль оборудован другими расширителями колесных арок и воздухозаборниками.
В салоне автомобиля тоже предусмотрены изменения. Так, рычаг коробки передач теперь более удобный. Кресла получили улучшенную боковую поддержку. Интерьер модели напоминает Niva Sport, который был представлен в рамках “Гонки чемпионов”.
Основа модернизации заключается в силовой установке. В оснащении автомобиля предусматривается мотор, рабочий объем которого равен 1.8 литра, а производительность - 122 л.с. В привычной версии используется двигатель 1.7 на 83 л.с. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Мощный двигатель на 122 л.с. используется для обновленной Lada Vesta.
Автомобиль располагает и внедорожными опциями - шноркелем и накладками на колесных арках. Производитель также внес изменения в пороги машины. Внедорожник, который попал на снимки, был замечен на тестовой площадке в Тольятти.
Информация о разработке нового внедорожника появилась осенью 2022 года. Тогда планировалось провести презентацию модели в текущем году. По предварительным данным, премьера перенесена на поздний срок - официальный выход состоится в 2024 году.