Новый внедорожник Lada Niva Sport показали в Сети

Внедорожник Lada Niva Sport заметили до начала марафона “Шелковый путь”. Ранее тестовые прототипы появлялись на дорожных испытаниях.

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Недавнее появление внедорожника Lada Niva Sport за пределами завода позволило рассмотреть его более детально. Автомобиль представлен в кузове белого цвета. Экстерьер отличается шильдиками с надписью “Powered by Lada Sport”. Они указывают на то, что модель представлена в спортивной версии.

Для внедорожника используются специальные покрышки, которые позволяют передвигаться по грязи. Известно, что параметры колес составляют 205/70 R16. Изменилось и оформление колес - они получили новый дизайн. В оснащении модели предусматриваются противотуманные фары со светодиодной основой. Автомобиль оборудован другими расширителями колесных арок и воздухозаборниками.

В салоне автомобиля тоже предусмотрены изменения. Так, рычаг коробки передач теперь более удобный. Кресла получили улучшенную боковую поддержку. Интерьер модели напоминает Niva Sport, который был представлен в рамках “Гонки чемпионов”.

Основа модернизации заключается в силовой установке. В оснащении автомобиля предусматривается мотор, рабочий объем которого равен 1.8 литра, а производительность - 122 л.с. В привычной версии используется двигатель 1.7 на 83 л.с. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Мощный двигатель на 122 л.с. используется для обновленной Lada Vesta.

Автомобиль располагает и внедорожными опциями - шноркелем и накладками на колесных арках. Производитель также внес изменения в пороги машины. Внедорожник, который попал на снимки, был замечен на тестовой площадке в Тольятти.