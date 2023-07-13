Кроссовер Evolute i-Sky в России предлагается по цене от 4 млн рублей

Новый электрокар марки Evolute выходит на рынок России. Раскрыта стоимость модели отечественной сборки.

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Российская компания Evolute озвучила стоимость нового электрического i-Sky, который в скором времени появится в продаже у дилеров. При использовании субсидий цена начинается от 4 000 000 рублей.

Ценообразование для данной модели учитывает то, что клиенты будут пользоваться кредитными программами. Официальные продажи электрокаров будут запущены осенью текущего года. В автосалонах машины появятся раньше - в конце лета.

Напомним, что электрокар Evolute i-Sky представляет собой перелицованный китайский Dongfeng Forthing Thunder. В комплектации модели предусмотрен электромотор производительностью 204 л.с. На полном заряде автомобиль способен проезжать до 511 км. Сообщается, что с места до 100 км/час электрокар разгоняется за 8.6 секунды, а его максимальная скорость составляет 180 км/час.

В оснащении предусмотрена аккумуляторная батарея емкостью 85.9 кВт-ч. Заряжается электрокар через порт CCS2. Чтобы повысить заряд с 30% до 80%, требуется 45 минут. Через порт Type 2 полноценная зарядка занимает 15 часов.

Автомобиль оборудован пакетом теплых опций - системой обогрева кресел. Светодиодная оптика предлагает несколько вариантов анимации. Система безопасности представлена комплектом подушек, камерой кругового обзора и электронными ассистентами. Блока беспроводной зарядки в салоне нет, но используются разъемы.