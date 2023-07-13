«Моторинвест» запустит продажи автомобилей Dongfeng Xuan Max в России

На автомобильном рынке России начнут продавать китайские машины Aeolus Dongfeng Motors. Реализацией техники будет заниматься “Моторинвест”.

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В рамках нового партнерства компании “Моторинвест” с китайским производителем планируется расширять линейку автомобилей в России. Ранее в стране не были представлены машины марки Dongfeng Motors. Есть перспективы для локализации всей линейки марки.

Первая модель марки, которая появится в продаже - Xuan Max, представленная в D-классе. По колесной базе автомобиль можно сопоставить с японской Toyota Camry, которая пользуется спросом в России. Презентация четырёхдверного автомобиля должна состояться уже в июле текущего года. Первые партии машин уже прибыли в страну.

“Моторинвест” активно ищет партнеров в сегменте китайских транспортных средств. Компания уже работает с производителями Evolute, Voyah и Dongfeng. В планах - вывести на рынок России 5 моделей бренда Evolute, 4 модели Voyah и 5-7 моделей Dongfeng. Производственная площадка компании позволяет выпускать 100 000 автомобилей каждый год.

Представители “Моторинвест” рассматривают перспективы электрокаров на рынке России. Пока план продаж ограничивается 30 000 экземплярами. По предварительным данным, до конца 2023 года в стране будет открыто 60 новых автосалонов, в которых будут предлагаться китайские автомобили.