Кроссоверу Volkswagen T-Cross 2024 обновили дизайн и силовой агрегат

Новый Volkswagen T-Cross 2024 представляет собой свежий взгляд на классический кроссовер: обновленные интерьер и экстерьер, улучшенные технические характеристики и расширенные опции выбора цвета.

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Volkswagen

Автомобильный мир встречает революционного новичка — кроссовер Volkswagen T-Cross 2024. Уникальные изменения, затронувшие как дизайн, так и комплектацию, делают этот автомобиль заслуженным внимания. Заказать эту новинку можно будет уже с конца текущего года на сайте компании, а продажи стартуют в начале 2024. Ожидаемая ценовая политика должна оставаться на уровне текущих цен: в Европе она стартует от 22 500 евро.

Volkswagen

Volkswagen T-Cross 2024 готов удивить своим обновленным обликом: длина автомобиля теперь составляет 4135 мм, что на 27 мм больше предыдущей модели. Передний бампер и радиаторная решетка выделяются новым дизайном, а также встроенными противотуманными фарами. Инновационное освещение приходит в базовую модель и версию Life в виде светодиодных фар, в то время как версия Style оборудована матричной световой системой Matrix IQ.Light.

Volkswagen

Новизна внешнего облика не ограничивается этим: внимание привлекают обновленные задние фонари, тройка свежих дизайнов колесных дисков и отражатели на задних бамперах. Покупатели могут выбрать из трех новых вариаций цветового решения: Grape Yellow, Clear Blue Metallic и Kings Red Metallic.

Volkswagen

Сев за руль Volkswagen T-Cross 2024, вы откроете для себя новый мир комфорта и стиля. В передней части салона установлена обновленная панель, а центральный дисплей зависит от версии: в T-Cross и Life он имеет диагональ 8 дюймов, в Style и R-Line — 10 дюймов.

Volkswagen

Информационно-развлекательная система получила свежую версию ПО, а центральная часть салона радует новыми сенсорными элементами управления климатом с подсветкой.

Volkswagen

По поводу багажника, его объем зависит от положения задних сидений и варьируется от 385 до 455 литров. Складывающиеся сиденья позволяют увеличить это пространство до 1281 литра, при этом длина багажника достигает 2398 мм.