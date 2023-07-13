Автоэксперт предрек конфликты за заряд между владельцами электромобилей

Установка зарядок для электромобилей рядом с жилыми домами является хорошей идеей, однако ее необходимо доработать, рассказал в беседе со СМИ автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, подобная инициатива в городской среде может спровоцировать конфликты между водителями, если зарядных станций будет или слишком мало, или слишком много.

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По словам Попова, нужно понять, какое количество зарядок является оптимальным. Например, в Санкт-Петербурге доля электромобилей составляет менее 0,1%.

Сейчас люди будут думать, что электромобилей мало, и будут занимать места бензиновыми машинами. Однако в случае, если их, наоборот, станет много, а зарядка будет одна, водители начнут конфликтовать за то самое единственное место, — объяснил эксперт.