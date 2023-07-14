В Китае представлен конкурент Toyota Land Cruiser Prado

На рынке Китая можно встретить весьма необычные и интересные модели, которые не встречаются больше нигде в мире. Одним из таких автомобилей стал внедорожник Nissan Paladin, который только что был представлен компанией Nissan. В компании позиционируют модель Nissan Paladin в качестве конкурента Toyota Land Cruiser Prado. При этом Nissan оснащен проще и стоит дешевле.

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Внедорожник представлен в трех комплектациях в диапазоне цен от 23,7 тысяч до 26,5 тысяч долларов. По меркам Китая, для машины такого уровня это очень дешево. Nissan Paladin — рамный внедорожник с габаритами 4882 х 1850 х 1875 мм и колесной базой 2850 мм.

Южный автомобиль

В оснащение входят мультимедийная система с 12-дюймовым вертикальным экраном, камеры кругового обзора, телематический комплекс, беспроводная зарядка для мобильных устройств и пакет электронных ассистентов водителя.