Первому россиянину вернут автомобиль в ФРГ

«Фонтанка»: первый россиянин сумел вернуть свой автомобиль в ФРГ
Таможня города Гамбург возвратит россиянину Ивану Ковалю изъятую у него из-за санкционных ограничений машину. Мужчина уже завтра сможет забрать свой Audi Q3.
«Буквально час назад адвокату поступило письмо из таможни Гамбурга, что прокуратура Гамбурга выдала распоряжение вернуть автомобиль. Обоснования нет. Завтра утром буду забирать», сообщил 13 июля Иван Коваль изданию «Фонтанка».
В распоряжении редакции имеется официальный ответ от таможенников, в котором адвоката Коваля фрау Винер информируют о том, что ведомству поручено вернуть машину россиянину. Он лишился своего автомобиля одним из первых в начале июня. Коваль обратился к адвокату, и они начали переписку с надзорным органом.
Первые конфискации машин с номерами RUS начали проводиться в конце мая. «Фонтанка» подробно писала, как людей отлавливали при съезде с паромов или прижимали к обочинам на автобанах. Немецкие чиновники ссылались при этом на 8-й пакет санкций Евросоюза, принятый в октябре 2022 года и запрещающий ввоз в ФРГ товаров из России, приносящих «значительный доход». В свою очередь немецкие юристы указывали, что это ошибочная трактовка закона.
Помимо конфискации россиянам угрожали возбуждением уголовных дел и возможным лишением свободы на срок до пяти лет. Издание «Фонтанка» подробно описывала, на какие конкретно бумаги ссылаются немецкие таможенники и отчего некоторые юристы ставят их под сомнение. Тем не менее генконсульство РФ в Гамбурге рекомендует россиянам не перемещаться на своих авто через границу, а вскоре и посольство Нидерландов в России предупредило о возможной конфискации в ФРГ автомобилей с номерами RUS.
Кроме того, сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без реакции действия германских властей по конфискации частных авто у россиян. Изъятие частных машин у российских граждан в ФРГ она назвала произволом.