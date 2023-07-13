Первому россиянину вернут автомобиль в ФРГ

Таможня города Гамбург возвратит россиянину Ивану Ковалю изъятую у него из-за санкционных ограничений машину. Мужчина уже завтра сможет забрать свой Audi Q3.

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«Буквально час назад адвокату поступило письмо из таможни Гамбурга, что прокуратура Гамбурга выдала распоряжение вернуть автомобиль. Обоснования нет. Завтра утром буду забирать», сообщил 13 июля Иван Коваль изданию «Фонтанка».

В распоряжении редакции имеется официальный ответ от таможенников, в котором адвоката Коваля фрау Винер информируют о том, что ведомству поручено вернуть машину россиянину. Он лишился своего автомобиля одним из первых в начале июня. Коваль обратился к адвокату, и они начали переписку с надзорным органом.

Первые конфискации машин с номерами RUS начали проводиться в конце мая. «Фонтанка» подробно писала, как людей отлавливали при съезде с паромов или прижимали к обочинам на автобанах. Немецкие чиновники ссылались при этом на 8-й пакет санкций Евросоюза, принятый в октябре 2022 года и запрещающий ввоз в ФРГ товаров из России, приносящих «значительный доход». В свою очередь немецкие юристы указывали, что это ошибочная трактовка закона.

Помимо конфискации россиянам угрожали возбуждением уголовных дел и возможным лишением свободы на срок до пяти лет. Издание «Фонтанка» подробно описывала, на какие конкретно бумаги ссылаются немецкие таможенники и отчего некоторые юристы ставят их под сомнение. Тем не менее генконсульство РФ в Гамбурге рекомендует россиянам не перемещаться на своих авто через границу, а вскоре и посольство Нидерландов в России предупредило о возможной конфискации в ФРГ автомобилей с номерами RUS.