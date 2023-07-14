Kyodo: Японская Isuzu Motors покидает российский рынок
Японский концерн Isuzu Motors решил полностью покинуть российский рынок. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Производитель грузовиков и автобусов передаст акции своего филиала российскому автопроизводителю. Сборочный завод в Ульяновской области вместе со штатом в 200 сотрудников также перейдет к российской стороне. Само предприятие было остановлено в марте прошлого года.
Решение покинуть российский рынок связано, в первую очередь, с невозможностью поставлять детали и узлы в РФ из-за проблем с логистикой.
Завод Isuzu Motors в Ульяновской области начал выпускать продукцию в 2008 году. В 2021-ом он произвел 3,7 тысячи грузовиков. Компания планировала увеличить выпуск грузовиков в России до пяти тысяч в год.