$90.18-0.45100.68+0.79

Kyodo: Японская Isuzu Motors покидает российский рынок

Японский концерн Isuzu Motors решил полностью покинуть российский рынок. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Kyodo: Японская Isuzu Motors покидает российский рынок
© EPA

Производитель грузовиков и автобусов передаст акции своего филиала российскому автопроизводителю. Сборочный завод в Ульяновской области вместе со штатом в 200 сотрудников также перейдет к российской стороне. Само предприятие было остановлено в марте прошлого года.

Решение покинуть российский рынок связано, в первую очередь, с невозможностью поставлять детали и узлы в РФ из-за проблем с логистикой.

Завод Isuzu Motors в Ульяновской области начал выпускать продукцию в 2008 году. В 2021-ом он произвел 3,7 тысячи грузовиков. Компания планировала увеличить выпуск грузовиков в России до пяти тысяч в год.

2