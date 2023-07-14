В России предложили поднять акцизы на автомобили и мотоциклы

В России предложили увеличить ставку акцизов на легковые автомобили. С соответствующим предложением выступило Министерство финансов. По данным агентства «Интерфакс», власти планировали проиндексировать акцизы в следующем году на четыре процента. Теперь же их предлагают поднять на пять процентов. Поскольку законопроект уже одобрила одна из правительственных комиссий, поправки могут окончательно принять в ближайшее время.

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Акцизы входят в стоимость произведенных в России автомобилей и привезенных из-за границы. Ставки рассчитываются с учетом мощности двигателей. При повышении на пять процентов в следующем году акциз составит 58 рублей за одну лошадиную силу для машин с моторами от 90 до 150 лошадиных сил. Для моделей, мощность агрегатов которых превышает 500 лошадиных сил, акциз вырастет до 1662 рублей.

Кроме того, на четыре процента повысят акцизы на мотоциклы. В настоящее время ставка составляет от 55 до 1584 рублей за одну лошадиную силу в зависимости от мощности двигателя.