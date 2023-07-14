Компания BMW осталась в России и выбрала новое направление работы

Немецкий автомобильный концерн BMW не уходит из России, российское представительство баварской компании будет работать со складскими запасами комплектующих. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на налоговые данные.

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В канале уточняется, что российский дистрибьютор автокомпании BMW (ООО «БМВ Русланд Трейдинг») в начале июля этого года зарегистрировал в ФНС изменения в учредительных документах — в реестре основных видов работы юридического лица появился код ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) «Деятельность по складированию и хранению».