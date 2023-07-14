Компания BMW осталась в России и выбрала новое направление работы

No Limits: компания BMW осталась в России, она займется складской деятельностью
Немецкий автомобильный концерн BMW не уходит из России, российское представительство баварской компании будет работать со складскими запасами комплектующих. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на налоговые данные.
В канале уточняется, что российский дистрибьютор автокомпании BMW (ООО «БМВ Русланд Трейдинг») в начале июля этого года зарегистрировал в ФНС изменения в учредительных документах — в реестре основных видов работы юридического лица появился код ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) «Деятельность по складированию и хранению».
До этого «Газета.Ru» сообщала, что российский офис BMW смог частично восстановить поставку номенклатуры фирменных автокомпонентов для поддержки сервисного и гарантийного обслуживании дилерами российских клиентов. Как отмечает No Limits, внесение в единый государственный реестр юридических лиц складского вида деятельности теперь позволит BMW избежать вопросов со стороны налоговой при массовых отгрузка автозапчастей со склада.