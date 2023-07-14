Какие автомобили необычных цветов можно найти в России

Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали актуальное предложение на собственной платформе и рассказали "Российской газете", машины каких необычных цветов чаще всего встречаются в продаже.

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Авто необычных цветов (за исключением черных, белых, серых и серебристых), составили 8% от общего количества объявлений, представленных на платформе. В топ-10 самых редких вошли пурпурный (менее 1%), золотой (1%), желтый (2%), фиолетовый (3%), оранжевый (4%), голубой (6%), зеленый (8%), бежевый (9%) и коричневый (18%). Гораздо чаще встречаются красные (21%) и синие (27%) автомобили. Больше всего предложений автомобилей нестандартных цветов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области, Республике Татарстан и Воронежской области.

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Половина предложений в самой редкой расцветке - пурпурной - принадлежит автомобилям марки Chery (50%). Cамая популярная модель в этом цвете - Chery Tiggo 8 Pro.

В золотом цвете чаще всего встречаются автомобили бренда Nissan (15%). Далее следуют Lada и Toyota (по 13%), а третье место среди золотых автомобилей занимает марка Renault (8%). Наиболее популярная модель, представленная в этом цвете - Nissan X-Trail.

Почти четверть от всех предложений в желтой расцветке принадлежит автомобилям Kia (23%) и, в частности, модели Kia Picanto. По 9% желтых автомобилей - марок Volkswagen и Hyundai, также в желтом цвете довольно часто встречается Opel (7%).

Фиолетовые автомобили чаще всего бывают марки Nissan (21%; чаще всего в фиолетовом цвете продается Nissan Qashqai), Lada (16%) и Hyundai (13%).

В оранжевой расцветке встречаются автомобили отечественной марки Lada (22%) - в частности, Lada Vesta, - а также довольно часто продаются оранжевые Kia и Renault (по 17% и 14% соответственно).

В топ наиболее часто представленных голубых автомобилей входят Chery и Hyundai (по 9%), Kia и Lada (по 8%), а также Ford (6%). Из моделей на рынке чаще всего встречаются голубые Chery Tiggo 7 Pro Max и Ford Focus.

В зеленой расцветке проще всего приобрести автомобиль Lada (34%), в частности, Lada Niva, а также автомобили Renault (8%) и Hyundai (6%).

В тройку наиболее представленных бежевых автомобилей входят Lada (16%), Hyundai (13%) и Renault (12%), первое место среди моделей делят между собой Hyundai Solaris и Kia Rio.