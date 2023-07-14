В Шанхае выпустили миллионный Tesla Model Y

Как сообщает издание SPEEDME.RU , в четверг гигафабрика Tesla наконец достигла важной отметки, выпустив миллионный экземпляр Model Y. Праздничным стал красный электрокар с надписью: «Сто сражений никогда не закончатся, все люди едины».

Завод автопроизводителя был очень продуктивным, он производил 206 тысяч автомобилей Model Y в 2021 году и 464 тысячи в прошлом году. По состоянию на 12 июля текущего года совокупный объем производства Model Y на заводе в Шанхае достиг впечатляющей отметки в 1 миллион экземпляров.