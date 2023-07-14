АвтоВАЗ отдаст КАМАЗу акции основного поставщика

АвтоВАЗ безвозмездно передаст свою долю в капитале крупнейшего производителя автокомпонентов группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ) КАМАЗу. Об этом со ссылкой на источник, близкий к ОАТ, и вице-президента АвтоВАЗа по закупкам Михаила Соснина пишет РБК.

Группа «Объединенные автомобильные технологии», созданная в 2008 году, включает в себя десять предприятий в пяти регионах России. Более 90% всей ее продукции поставляется для автомобилей марки Lada. АвтоВАЗ стал владельцем 40% акций ОАТ в конце 2021 года.

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При этом передача этого пакета акций КАМАЗу, который будет единолично контролировать группу, была предопределена акционерным соглашением, подписанным еще предыдущими собственниками АвтоВАЗа — французской группой Renault. Сделка носит безденежный характер, пояснил изданию вице-президент АвтоВАЗа по закупкам Михаил Соснин.

В свою очередь эксперты уверены, что выход АвтоВАЗа из капитала «Объединенных автомобильных технологий» не скажется на тесном взаимодействии компаний.

«То, что ОАТ делает для АвтоВАЗа, ему негде сейчас по таким ценам купить. В свою очередь, ОАТ некому больше это продавать. Поэтому это связанные партнеры», — отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Однако сделка проходит на фоне сложной ситуации в производстве компонентов в России. Так переход АвтоВАЗа после начала спецоперации на Украине и введения санкций на локальных поставщиков выявил ряд проблем: потерю инженерных компетенций, отток кадров, частичную нехватку производственных мощностей и износ оборудования.

Для того чтобы решить эти проблемы, Минпромторг реализует комплекс мер поддержки, направленный в том числе на развитие российской компонентной базы, отмечает издание.