Родстер Triumph возродили в виде электрического концепта

Представлен концепт, посвященный 70-летнему родстеру Triumph. Triumph Motor Company, которая не выпускает машины более 40 лет, внезапно показала «батарейный» родстер TR25, посвященный TR2 MCV575 Jabbeke 1953 года. Концепт также знаменует 25-летие дизайнерского дома Makkina, поучаствовавшего в создании шоу-кара. Он оформлен с оглядкой на 70-летнего рекордсмена, но с современной минималистичной внешностью и электрической силовой установкой.

© Motor.ru / Triumph TR25 Makkina

Концепт Triumph TR25 получил ультракороткие свесы, плоский капот, двери без ручек и крупные колеса. Задняя оптика будто прорезает корму по вертикали, а передние фары, отсылающие к оригинальному TR2, отмечены световой подписью с цифрами 2 и 5 — в честь юбилея Makkina.

Take to the Road

По умолчанию родстер одноместный, но по желанию можно откинуть крышку слева от водительского сиденья, под которой скрывается дополнительное кресло для пассажира. Двери у TR25 гильотинного типа. Салон оформлен максимально лаконично с небольшой приборной панелью, отображающей только самую важную информацию, и трехспицевым мультирулем — еще одним напоминанием о TR2.

Шоу-кар построен на платформе BMW i3, что неудивительно, так как торговая марка Triumph Motor Company принадлежит баварцам. Сам хэтчбек сняли с производства в прошлом году. Его европейский вариант оснащался одномоторной установкой на 184 лошадиные силы, разгоняющим его с места до 100 километров в час за 6,9 секунды. Запас хода составлял 260-330 километров, что довольно скромно по нынешним меркам. Характеристики концепта, однако, не раскрываются.

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph Motor Company / Makkina

Triumph TR2 MCV575 Jabbeke прославился, установив рекорд скорости для автомобилей с моторами объемом менее двух литров в мае 1953 года. Родстер-рекордсмен сейчас находится в Британском автомобильном музее.