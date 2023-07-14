В Россию привезли китайский пикап за 4,5 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию новый пикап Maxus T90. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 4 500 000 рублей.

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Выставленный на продажу внедорожник оснащен 2,0-литровым турбодизелем, который развивает 218 л.с. и 500 Нм. Коробка - восьмиступенчатый "автомат", есть подключаемый полный привод.

Рамное шасси - с пружинной двухрычажкой спереди и задним неразрезным мостом на рессорах. Заявленный дорожный просвет - 220 мм.

Бренд Maxus принадлежит концерну SAIC. У T90 не простых "рабочих" версий - только модификации с полноценной четырехдверной кабиной.