Maxus T90. В Россию привезли китайский пикап за 4,5 млн рублей
Один из дилеров привез в Россию новый пикап Maxus T90. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 4 500 000 рублей.
Выставленный на продажу внедорожник оснащен 2,0-литровым турбодизелем, который развивает 218 л.с. и 500 Нм. Коробка - восьмиступенчатый "автомат", есть подключаемый полный привод.
Рамное шасси - с пружинной двухрычажкой спереди и задним неразрезным мостом на рессорах. Заявленный дорожный просвет - 220 мм.
Бренд Maxus принадлежит концерну SAIC. У T90 не простых "рабочих" версий - только модификации с полноценной четырехдверной кабиной.
Внутри - цифровая приборная панель, электронный "ручник", селектор "автомата" в авиационном стиле, кнопка запуска двигателя, "кожаный" салон, электропривод передних сидений, люк и камеры кругового обзора.