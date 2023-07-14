Polestar опубликовал фото нового большого седана

Выпуск новой флагманской модели автомобиля Polestar 5 начнется в 2024 году. Об этом сообщает autoreview.ru.

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Polestar 5 представляет собой четырехдверный седан длиной более пяти метров. В основе модели лежит модульная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) холдинга Geely. Кузов сделан преимущественно из алюминия. Судя по распространенному фото, автомобиль получит светодиодные фары и фонари, панорамную крышу, «утопленные» в двери ручки и низкопрофильные шины.