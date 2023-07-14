«Соллерс» рассказала о планах на приобретенный завод Isuzu
Группа компаний «Соллерс» планирует перезапустить производство на бывшем заводе Isuzu в Ульяновске, чтобы сохранить рабочие места и загрузить мощности. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Напомним, ранее в «Соллерс» заявили, что закрыли сделку по приобретению 100% акций «Исузу Рус». В рамках приобретенного юридического лица группа будет осуществлять поставки запчастей для грузовиков Isuzu, в том числе для выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и осуществления сервисного обслуживания.
В октябре 2022 года Минпромторг сообщал, что Isuzu и «Соллерс» получили одобрение межведомственной комиссии на расторжение специнвестконтракта по совместному предприятию.
Отметим, что в октябре 2022 года группа компаний «Соллерс» также выкупила долю американского автоконцерна Ford Motor в совместном предприятии — площадка получила название «Соллерс Форд». Там должно быть запущено производство легких коммерческих автомобилей.