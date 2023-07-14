"Соллерс" купил завод японской Isuzu

Компания "Соллерс" заявила, что закрыла сделку по выкупу 100% актива японской Isuzu в РФ. Ожидается, что российский автопроизводитель перезапустит производство машин в Ульяновске, чтобы "сохранить рабочие места и обеспечить загрузку существующих производственных мощностей".

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"В рамках приобретенного юридического лица группой "Соллерс" будут осуществляться поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и осуществления сервисного обслуживания", - также говорится в пресс-релизе "Соллерс".

Информация о том, что Isuzu покинет российский рынок появилась накануне: японцы решили избавиться от активов, так как с логистикой в Ульяновск возникли проблемы, и предприятие ушло в простой в марте прошлого года. Перспектив возобновления деятельности в "Исузу" не видят.

Производство автомобилей на заводе Isuzu в РФ началось в 2008 году. В 2021 году с конвейера сошло 3,7 тысячи грузовиков. Но в марте 2022 года автоконцерн приостановил производство в нашей стране.