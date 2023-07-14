Nissan вложит около $725 млн в подразделение электромобилей Renault

Стало известно о том, что японский автопроизводитель Nissan Motor может вложить примерно 100 миллиардов иен (около 725 миллионов долларов) в Renault. Как пишет издание SPEEDME.RU, речь идет о новом подразделении электромобилей Ampere.

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Японская компания вчера согласовала условия контракта на пересмотр своего партнерства с Renault. Кроме того, японцы договорились со своим французским партнером о размере финансовых вложений в подразделение электрокаров Ampere.