Появились грузовые модификации на базе серийных Lada Niva и Granta

Тольяттинская компания "ПВР", специализирующаяся на проектировании и выпуске спецавтомобилей, начала широкомасштабное наступление на сектор коммерческих автомобилей, предложив полурамные грузовые авто на базе серийных Lada Niva и Granta.

© Пресс-служба компании "ПВР"

Семейство "Мул" (модель PVR-235710) создано на базе "Нивы" и включает в себя седельный тягач, бортовую платформу (два варианта длины) и промтоварный фургон. В движение автомобиль приводится стоковым мотором 1,7 литра, но в качестве опции предусмотрен и двигатель объёмом 1,8 литра. Также в списке опций присутствуют пневмоподвеска, коробка передач с установкой главной пары с передаточным отношением на выбор, необслуживаемый самоблокирующийся дифференциал винтового типа, газовое оборудование, усиленный мост, отбойный щит и другие.

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Цена на "Мул"-тягач стартует от 1 350 000 рублей, бортовая модификация обойдётся в 1 500 000 рублей, фургон - в 1 450 000 рублей.

Пресс-служба компании "ПВР"

"Бизон" с аналогичными модельным индексом PVR-235710 построили на базе бортового "Мула", который снабдили внедорожными колёсами размерности 235/65 R15 и другим обвесом. Стоимость авто - от 1 600 000 рублей.

Семейство "Лань" (PVR-235700) создано на базе полурамной "Гранты". Модификации те же, что и у "Мула": тягач, два варианта бортовой платформы и изотермический фургон. Интересно, что у тягача "Лань" предложены два варианта колёсной базы - 2850 и 3250 мм, соответственно, длина автомобилей составляет 5200 и 5700 мм.

Пресс-служба компании "ПВР"

С силовым агрегатом "Лани" ситуация такая же, как и у "Мула": в базовой версии - стандартный для "Гранты" 90-сильный "восьмиклапанник", опционально - мотор увеличенного до 1,8 литра объёма.

Цена тягача - от 1 350 000 рублей (полуприцеп и съёмная платформа - за отдельную плату). Бортовая "Лань" стоит от 1 400 000 рублей, фургона - от 1 650 000 рублей.

"Всего в линейке PVR более 10 моделей в различных комплектациях и оснащении", - сообщили "РГ" в компании.