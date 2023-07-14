Компания BMW отзывает почти 2 тыс. новых автомашин из-за дефектных подушек безопасности
Немецкий автопроизводитель BMW будет вынужден отозвать около двух тысяч своих машин в Соединенных Штатах. Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, это связано с дефектными коленными подушками безопасности.
В результате проверки выяснилось, что проблема увеличивает риск получения травм в случае ДТП. Отзывная кампания затронет 1981 автомобиль BMW.
Представители компании уже начали информировать свои дилерские центры об отзыве. Владельцам проблемных авто будет предложено доставить свои машины к дилеру. Там бесплатно заменят коленную подушку безопасности.