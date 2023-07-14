BMW отзывает почти 2 тыс. новых автомашин

Немецкий автопроизводитель BMW будет вынужден отозвать около двух тысяч своих машин в Соединенных Штатах. Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, это связано с дефектными коленными подушками безопасности.

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В результате проверки выяснилось, что проблема увеличивает риск получения травм в случае ДТП. Отзывная кампания затронет 1981 автомобиль BMW.