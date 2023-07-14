Более 700 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи

Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 716 автомобилей, время ожидания составляет более двух часов, при этом со стороны Краснодарского края очереди нет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

В публикации отмечается, что по состоянию на 16:00 со стороны Тамани затруднений нет, а со стороны Керчи находится 716 транспортных средств. Время ожидания проезда составляет более двух часов.

До этого в пробке на Крымский мост находилось около 400 автомобилей.

13 июля сообщалось, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сформировалась очередь из 620 транспортных средств.

11 июля сообщалось, что очередь машин к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 85 транспортных средств.

10 июля очередь к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края за два часа выросла с 700 до 1200 автомобилей. Автомобилисты были вынуждены были ожидать в очереди около пяти часов. К 19:00 (мск) в пробке было уже 425 машин, время ожидания снизилось до двух часов.