Новый Citroen C3 провалил краш-тест

Новый автомобиль Citroën C3 провалил краш-тест
Citroën C3 не заслужил ни одной звезды, показав очень низкие результаты по безопасности.
Прежде чем попасть на автомобильные рынки Латинской Америки и Карибского бассейна, автомобили проходят краш-тест от Latin NCAP. Как сообщает SPEEDME.RU, она является неправительственной организацией.
В этот раз на тест поступил новый автомобиль Citroën C3. К стыду его проектировщиков и создателей он получил нулевой результат с точки зрения безопасности.
Citroën C3 не заслужил ни одной звезды, показав очень низкие результаты по защите взрослых и детей. Следует отметить, что это уже третья модель Stellantis, которая получила столь низкую оценку. Ранее в список аутсайдеров еще в 2021-м году попали Fiat Argo и Cronos.