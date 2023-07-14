Новый Citroen C3 провалил краш-тест

Citroën C3 не заслужил ни одной звезды, показав очень низкие результаты по безопасности.

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Прежде чем попасть на автомобильные рынки Латинской Америки и Карибского бассейна, автомобили проходят краш-тест от Latin NCAP. Как сообщает SPEEDME.RU, она является неправительственной организацией.

В этот раз на тест поступил новый автомобиль Citroën C3. К стыду его проектировщиков и создателей он получил нулевой результат с точки зрения безопасности.