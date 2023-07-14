Toyota объявила новую массовую отзывную кампанию

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. сообщил о старте новой отзывной кампании. Как сообщает SPEEDME.RU, отзыву подлежат Toyota Corolla, Corolla Cross, Corolla Cross 2023-го модельного года, а также гибридные авто Corolla Cross, Highlander, Tacoma, Lexus RX, NX и NX 2024-го модельного года.

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По словам представителя Toyota Джоша Бернса, всего будет отозвано примерно 118 тысяч машин. Из этого числа приблизительно 110 тысяч находятся в Соединенных Штатах.