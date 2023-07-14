Toyota объявила новую массовую отзывную кампанию

Самые надежные автомашины в мире оказались не самыми безопасными
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. сообщил о старте новой отзывной кампании. Как сообщает SPEEDME.RU, отзыву подлежат Toyota Corolla, Corolla Cross, Corolla Cross 2023-го модельного года, а также гибридные авто Corolla Cross, Highlander, Tacoma, Lexus RX, NX и NX 2024-го модельного года.
По словам представителя Toyota Джоша Бернса, всего будет отозвано примерно 118 тысяч машин. Из этого числа приблизительно 110 тысяч находятся в Соединенных Штатах.
В названных моделях обнаружили проблему в системе срабатывания подушки безопасности водителя. Таким образом, в случае возможной аварии эти машины не будут соответствовать требованиям безопасности.