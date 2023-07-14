Серийную версию электрокара от Huawei продемонстрировали в Китае

Как сообщает издание SPEEDME.RU, электрокар Avatr 12 от Changan, Huawei и CATL наконец показали в Китае. Авто уже готово к серийному выпуску.

© cnipa.gov.cn

Новинка получила достаточно футуристичный дизайн. Что касается начинки, Avatr 12 будет предложен в двух вариантах силовых установок. Первый – электродвигатель от Huawei, который выдаст 313 л.с. Второй – 4WD с двумя электромоторами на 578 л.с.