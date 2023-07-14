На китайский седан BAIC U5 Plus выросли цены

Цены на китайский седан BAIC U5 Plus выросли на российском рынке. Согласно официальному сайту бренда, минимальная стоимость автомобиля теперь составляет 1 766 900 рублей, что на 67,9 тыс. рублей выше предыдущей цены. Об этом пишет Autonews.ru.

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При этом комплектация U5 Plus теперь оценивается в 1 963 900 рублей, что на 74,9 тыс. рублей дороже предыдущей цены.

BAIC U5 Plus доступен с двумя типами двигателей: атмосферным мотором объемом 1,5 литра и мощностью 113 л.с., а также турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Базовая комплектация предлагает пятиступенчатую механическую коробку передач или вариатор, в то время как топовая комплектация оснащена только вариатором.

Компания BAIC также предлагает на российском рынке кроссовер X35 и внедорожник BJ40 Plus. X35 оснащен атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 116 л.с., а также турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. BJ40 Plus оснащен только турбомотором объемом 2 литра и мощностью 225 л.с.