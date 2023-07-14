Haval обновил самую продаваемую в Китае модель

Haval, китайский бренд, принадлежащий Great Wall Motors, опубликовал первые изображения обновленного H6. Продажи кроссовера должны начаться в третьем квартале этого года.

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На официальной страничке Haval в Weibo было опубликовано три снимка машины, в описании которых упоминалось о 4 миллионах продаж H6. Great Wall Motors надеется, что обновление поможет Haval H6 конкурировать с такими соперниками, как BYD Song.

Самым серьезным изменением во внешности стал передний бампер. Большая решетка радиатора заменена на более аэродинамический «нос», как у бегемота. Воздухозаборники бампера стали значительно шире. Фары остались прежними, но получили новую графику.

За рулем

Задние фонари изменились и стали похожи на фонари Hyundai Santa Fe. В крыше появился двойной панорамный люк. Скорее всего, изменится и салон, но его фото пока нет.

За рулем

Haval ничего не рассказал о двигателях и коробках. Но документы на сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая говорят о том, что кроссовер получит 1,5-литровый и 2-литровый бензиновые двигатели с турбонаддувом, а также гибридную силовую установку.

За рулем

Обновленная версия имеет длину 4711 мм, что на 58 мм больше, чем у предшественника.