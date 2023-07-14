Свадебные кольца с логотипом Honda появятся в продаже

Японская компания U-Treasure начнет производить обручальные кольца для автогиганта Honda. Об этом пишет Motor1.

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Эти кольца идеально подходят для выражения привязанности своему партнеру и любимому автомобилю. Они изготовлены из платины - того же материала, который используется в каталитических нейтрализаторах автомобилей Honda. Кольца имеют простой дизайн с одной полосой и одним из 12 рисунков, выгравированных внутри. Среди вариантов есть несколько логотипов Honda и H, а также специальные рисунки для моделей Honda Prelude, Beat, DOHC VTEC, Civic Type R и Acura Integra Type R.

Кроме логотипа на кольцах можно добавить другую информацию, например, дату свадьбы, имена пары или инициалы. Однако в анонсе отметили, что нельзя нанести рабочее звание, прозвище или имя персонажа. На кольцах можно использовать только восемь символов.