Свадебные кольца с логотипом Honda появятся в продаже
Японская компания U-Treasure начнет производить обручальные кольца для автогиганта Honda. Об этом пишет Motor1.
Эти кольца идеально подходят для выражения привязанности своему партнеру и любимому автомобилю. Они изготовлены из платины - того же материала, который используется в каталитических нейтрализаторах автомобилей Honda. Кольца имеют простой дизайн с одной полосой и одним из 12 рисунков, выгравированных внутри. Среди вариантов есть несколько логотипов Honda и H, а также специальные рисунки для моделей Honda Prelude, Beat, DOHC VTEC, Civic Type R и Acura Integra Type R.
Кроме логотипа на кольцах можно добавить другую информацию, например, дату свадьбы, имена пары или инициалы. Однако в анонсе отметили, что нельзя нанести рабочее звание, прозвище или имя персонажа. На кольцах можно использовать только восемь символов.
Хоть украшения и не производятся самой компанией Honda, они имеют официальную лицензию. Цены на кольца начинаются от 132 тыс. иен (около $943,65). На сайте не указаны возможные варианты оплаты, но отмечено, что доставка занимает шесть недель, поэтому нужно планировать заказ заранее.