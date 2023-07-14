Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max получит в России полный привод

Компания Chery объявила, что собирается привезти в Россию полноприводный кроссовер Tiggo 7 Pro Max.

© Российская Газета

В пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету", говорится, что версия AWD разработана брендом совместно с немецким концерном ZF Friedrichshafen AG. Она обладает интеллектуальным управлением: время отклика подключения находится в пределах 0,1 сек., а перераспределение крутящего момента до 50% в пользу задних колёс происходит с точностью ±10%. Система полного привода имеет 6 режимов движения: эко, комфорт, спорт, снег, грунт, 4x4, а также позволяет штурмовать подъемы с максимальным уклоном в 45%.

Tiggo 7 Pro Max AWD оснащен двигателем третьего поколения 1.6T GDI и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Турбированный мотор 1.6 GDI разработан специалистами концерна и австрийской компанией AVL. Будучи рядным четырехцилиндровым двигателем, имеет два распределительных вала, 16 клапанов, двойную систему изменения фаз газораспределения (DVVT), прямой впрыск и турбину.

Максимальная мощность двигателя составляет 110 кВт (150 л.с.) на 5500 об/мин, а максимум крутящего момента в 275 Нм мотор выдаёт в широком диапазоне - 2000-3800 об/мин. Данные показатели сопоставимы с 3.0-литровым 6-цилиндровым атмосферным двигателем. Ускорение от 0 до 100 км/ч занимает у автомобиля 10.2 секунды.

Кроссовер также получит пакет ADAS (усовершенствованная система помощи водителю), телематическую систему и различные опции комфорта.