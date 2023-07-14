В Белоруссии собрали первые кроссоверы BelGee X50 на базе Geely Coolray

Завод «БелДжи» в Минске выпустил первую партию кроссоверов BelGee X50. Об этом сообщает ресурс av.by со ссылкой на представителей предприятия.

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Машина построена на базе кроссовера Geely Coolray и будет продаваться под названием BelGee X50. Также уточняется, что на складах завода больше нет моделей Geely Coolray.

В ближайшее время их заменит новый белорусский кроссовер. Первая партия автомобилей BelGee X50 сейчас готовится к отправке в автосалоны. Также модель планируют поставлять в Россию. Предприятие пока не опубликовало фотографии новой модели, но поделилось изображением логотипа BelGee.