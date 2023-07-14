Цены на ремонт китайских машин выросли на треть

Согласно исследованию автосервиса Fit Service, стоимость ремонта китайских автомобилей выросла почти на треть с начала года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Если в первой половине прошлого года средний чек составлял около 5,5 тыс. рублей, то в 2023 году он поднялся до 7 тыс. рублей. Одной из причин является увеличение стоимости самих автомобилей, как новых, так и с пробегом. Так, стоимость поддержанных авто увеличилась в пять раз, до 1,5 млн руб., а новых — в два раза, до 3,2 млн руб.

Кроме того, ослабление рубля по отношению к юаню также повлияло на цены на запчасти. По словам экспертов, пока в Россию едут поставки по старому курсу, но к осени подорожание будет еще заметнее.

Помимо этого, ситуация с фирменными маслами также вызывает определенные сложности, так как они стали редкими и дилеры начали использовать аналоги. Однако российские производители успешно справляются с заменой фирменных масел.