В субботу, 15 июля, вступают в силу поправки в закон об ОСАГО об электронном урегулировании убытков. Порядок и сроки обмена документами в рамках электронного урегулирования и единообразный подход к обработке страховщиками электронных документов установлены нормативными актами Банка России, которые опубликованы 14 июля на сайте ЦБ.

Дистанционное урегулирование убытков позволит по ДТП, оформленным по Европротоколу, направлять заявления по прямому возмещению убытков в свою страховую компанию, а также все необходимые документы через портал Госуслуг и через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

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Он напомнил, что авария может быть урегулирована по Европротоколу, если столкнулись только две машины, повреждены только они, никто из пассажиров не пострадал и у обоих водителей оформлено ОСАГО. Во всех случаях должно быть оформлено извещение о ДТП в бумажном или электронном виде, подписанное обоими водителями - иного документа о ДТП у страховой компании нет.

При этом если у водителей есть разногласия, зафиксированные в извещении, то пострадавший автовладелец может получить до 100 тысяч рублей страхового возмещения только в том случае, если он выполнил фотофиксацию данных о ДТП. Это можно сделать при помощи одного из приложений -"Помощник ОСАГО", "ДТП.Европротокол", "Госуслуги Авто". Либо с помощью приложения страховой компании, которая встроила модуль SDK сервиса "Оформление Европротокола онлайн" в свое приложение и дает возможность сделать фотофиксацию ДТП в нем. Если разногласий нет и выполнена фотофиксация, то лимит возмещения совпадает с лимитом возмещения за причинение вреда имуществу по ОСАГО и составляет 400 тысяч рублей.

Через приложение "Помощник ОСАГО" и приложения страховых компаний, встроивших модуль SDK этого сервиса в свои приложения, можно оформить электронное извещение о ДТП.

Автовладелец, оформивший аварию по Европротоколу, сможет подать своему страховщику заявление о страховом возмещении в режиме онлайн, а также и все прочие необходимые для урегулирования убытка документы через свой личный кабинет на "Госуслугах".

В нем будет формироваться заявление о возмещении убытка, а документы, предусмотренные Правилами ОСАГО, прикладываются в виде электронных копий. Данные по автомобилю и автовладельцу автоматически подтянутся из профиля гражданина. Если каких-то необходимых документов приложено не будет, то страховщик оперативно уведомит заявителя, что еще нужно приложить для урегулирования убытков.

После подачи всех необходимых документов страховщик организует осмотр автомобиля потерпевшего, а при необходимости - и виновника ДТП. Затем страховщик произведет страховое возмещение в виде ремонта или выплаты деньгами.

Если автовладелец предпочитает урегулировать убыток по ОСАГО традиционным способом, посетив офис страховой компании, такая возможность для него сохранится.