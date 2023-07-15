Водителей попросят сделать сэлфи на фоне ДТП

Страховщикам разрешили осматривать поврежденные автомобили, получая от участников ДТП фото- и видеоматериалы в электронной форме. Соответствующий закон от 14.07.2022 N 327-ФЗ вступает в силу 15 июля.

Новые нормы предусмотрели правила обмена документами и информацией в электронной форме для подтверждения факта наступления страхового случая и новый порядок получения страхового возмещения вреда, причиненного машине потерпевшего. В частности, направить деньги разрешено, в том числе, почтовым переводом.

Обмениваться документами и информацией можно будет с использованием сайта или мобильного приложения страховщика, а в отдельных случаях — с помощью портала госуслуг.