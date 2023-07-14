РСА обвинили в добавлении в страховую историю мнимых ДТП

Водители поймали Российский союз автостраховщиков (РСА) на добавлении в личную историю несуществующих ДТП, из-за чего резко повышается коэффициент «бонус-малус» (КБМ) и стоимость полиса ОСАГО, сообщает Life со ссылкой на Shot.

В частности, житель Москвы при покупке полиса ОСАГО обнаружил, что коэффициент «бонус-малус», уменьшающий стоимость полиса при безаварийной езде и увеличивающий в случае ДТП по вине водителя, увеличился с минимального значения 0,46 до 1,17, а стоимость страховки — с 14 до 25 тыс. рублей.

Это произошло из-за того, что в истории страхователя появились два ДТП, которых в действительности не было. Страховая компания направила автомобилиста в РСА, там признали ошибку, но не вернули КБМ на минимальное значение, а подняли его до 0,63.