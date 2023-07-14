Автоэксперт назвал бессмысленной идею возродить советские бренды

«Если, например, говорить о «молодежно-инвалидном автомобиле» «Ока», то это просто без слез на память не приходит. В любом случае два раза в одну реку не войдешь. С «Москвичом» получилось, реинкарнировать «Волгу» пару раз уже пытались, но она не появлялась, «Лада» у нас существует, а про «Оку» надо благополучно забыть», — сказал эксперт.