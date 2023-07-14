Автоэксперт назвал бессмысленной идею возродить советские бренды

Автоэксперт Хайцеэр назвал бессмысленной идею возродить советские бренды "Волга" и "Ока"
Возрождение советских автомобильных брендов «Волга» и «Ока» — бессмысленная идея. Такое мнение в беседе с «Ридусом» озвучил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, комментируя соответствующее заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Эксперт отметил, что основа будущих покупателей — молодые люди, для которых эти названия — пустой звук.
«Если, например, говорить о «молодежно-инвалидном автомобиле» «Ока», то это просто без слез на память не приходит. В любом случае два раза в одну реку не войдешь. С «Москвичом» получилось, реинкарнировать «Волгу» пару раз уже пытались, но она не появлялась, «Лада» у нас существует, а про «Оку» надо благополучно забыть», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что главное в производстве автомобилей — это качество и доступная цена. По его словам, если машина отвечает требованиям потребителя, у нее есть будущее.
В июне Мантуров в ходе Петербургского экономического форума заявил, что Минпромторг России поддерживает возрождение автомобильных брендов «Ока» и «Волга».