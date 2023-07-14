На подъезде к Крымскому мосту образовалась двухчасовая пробка

Двухчасовая пробка образовалась к 14:00 14 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи. Сейчас проезда ждут 530 транспортных средств, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

За минувший час пробка выросла на 135 автомобилей — в 13:00 в очереди стояли 395 машин. Отмечается, что со стороны Тамани затруднений в проезде нет.

Напомним, что с начала июля на въезде на Крымский мост собираются многокилометровые пробки. Это связано с началом активного туристического сезона, отменой авиарейсов и усиленными досмотрами, которые проводятся после теракта, совершенного Украиной в 2022 году.