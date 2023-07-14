В России зарегистрирован новый автомобильный бренд

Автогонщик Роман Русинов зарегистрировал новый товарный знак Rossa, который включает в себя транспортные средства, запчасти, спецодежду. Об этом пишет Ixbt.com.

По данным издания, саму заявку на бренд Русинов подал еще в конце 2022 года. Торговая марка позволяет не только продажу товаров, но и их производство.

Автомобиль под маркой Rossa разрабатывает бывший главный конструктор Marussia Motors Игорь Ермилин. При этом пока подробностей о новинках под брендом Rossa нет.

А сам Русинов в настоящее время участвует на мотовездеходе в ралли «Шелковый путь», отмечается в статье.