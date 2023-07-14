В России зарегистрирован новый автомобильный бренд
Автогонщик Роман Русинов зарегистрировал новый товарный знак Rossa, который включает в себя транспортные средства, запчасти, спецодежду. Об этом пишет Ixbt.com.
По данным издания, саму заявку на бренд Русинов подал еще в конце 2022 года. Торговая марка позволяет не только продажу товаров, но и их производство.
Автомобиль под маркой Rossa разрабатывает бывший главный конструктор Marussia Motors Игорь Ермилин. При этом пока подробностей о новинках под брендом Rossa нет.
А сам Русинов в настоящее время участвует на мотовездеходе в ралли «Шелковый путь», отмечается в статье.
Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных компаний, в том числе автомобильные гиганты, объявил об уходе с российского рынка и передачи своих активов российским подразделениям или продаже другим собственникам. В частности, в мае 2022 года о своем уходе из России заявил автомобильный концерн Renault. Российские активы группы, включая долю французского концерна в «АвтоВАЗе», перешли в государственную собственность с опционом обратного выкупа в течение шести лет.