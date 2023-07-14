Обновленный Hyundai Tucson понемногу сбрасывает камуфляж

Hyundai Tucson текущего поколения не устарел. Показанный в 2020 году, он технически запущен как автомобиль модельного года 2022 года. Hyundai решительно настроен на сохранение актуальности своего популярного кроссовера.

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В то время как Elantra и Sonata претерпели значительные изменения, таких же радикальных изменений для Tucson не ожидается. Очертания большого нижнего воздухозаборника выглядят так же, как и у текущей модели, и фары, установленные по углам, также совпадают. Видны фонари, встроенные в решетку радиатора Tucson в верхних углах. Хорошо это или плохо, но его лицевая часть выделяется среди множества кроссоверов.

Тяжелые камуфляжные покрытия на дверях и задней части в основном просто для галочки. При внимательном рассмотрении видно, что угловые линии кузова, расширяющиеся от задних дверей до боковых панелей, все еще присутствуют. Задняя панель с боковыми выхлопными патрубками уже предлагается на некоторых рынках, а части задних фонарей очень похожи на те, которые используются в настоящее время. Во всяком случае, можно было бы запланировать незначительные обновления дизайна задней панели и корпусов фонарей.

Поскольку это обновление в середине цикла, мы не ожидаем изменений в трансмиссии. На этом наборе фотографий видны крышки на приборной панели, поэтому вероятны обновления внутренних компонентов. Большой сенсорный экран всегда возможен, что часто требует значительной переделки приборной панели, чтобы она подходила.

Hyundai до сих пор не указывает Tucson 2024 года на своем сайте, но, вероятно, это модель 2025 года. Как это часто бывает, он сначала дебютирует в Южной Корее, где это может быть модель 2024 года, а официальный запуск в Северной Америке состоится следующей весной.