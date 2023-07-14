В Россию привезли хетчбэки Changan BenBen E-Star

Автодилеры в России начали предлагать клиентам китайские хетчбэки Changan BenBen E-Star, обратила внимание «Газета.Ru». Лоты с такими новыми автомобилями размещены в классифайдах компаниями из Московской и Калужской областей. Цены варьируются от 1,9 млн до 2,5 млн рублей.

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Размеры китайского электрокара почти как у корейского хетчбэка Hyundai Getz. Длина составляет 3730 мм, ширина — 1650 мм, высота — 1530 мм, колесная база — 2410 мм. Объем багажника — 147 л.

В салоне установлен блок мультимедиа, объединяющий цифровую приборную панель и экран информационно-развлекательной системы, диагональ у обоих дисплеев по 10,2 дюйма.

В базе BenBen E-Star оснащен подушками безопасности водителя и пассажира, электростеклоподъемниками, центральным замком, ABS, датчиками давления в шинах, задними парктрониками.