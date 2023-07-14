В Volkswagen изобрели руль без подрулевых переключателей

Немецкая компания Volkswagen планирует запатентовать новую конструкцию руля с элементами управления, установленными на внутренней стороне рулевого колеса вместо переключателей под рулем. Об этом сообщает CarBuzz.

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Из текста заявки Volkswagen следует, что на внутренней части руля справа и слева будут расположены кнопки - элементы управления. Они могут быть механическими, сенсорными или их комбинацией.

Volkswagen называет левосторонние элементы управления первыми, а правые - вторыми. После активации одного из первых элементов управления будут загораться вторые и водитель сможет выбрать нужную ему функцию. Так, при нажатии или касании функции «фары» на левой стороне руль подсветит доступные опции слева. Затем водитель сможет выбрать между различными функциями, такими как дальний свет, яркость, приглушение света или активация противотуманных фар.

С помощью кнопок на руле можно будет управлять и информационно-развлекательной системой, к примеру, пропустить играющую песню.

В Volkswagen назвали три преимущества нового руля: безопасность (водителю не придется убирать руки с руля, чтобы получить доступ к широкому спектру функций), свобода для создания нового дизайна и экономия миллионов на разработке и производстве.

По версии CarBuzz, будущие модели электрических внедорожников Scout могут получить рулевую кнопку для выбора режима движения по бездорожью, активирующую все доступные режимы вождения с правой стороны.