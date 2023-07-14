Компания Hyundai запатентовала шагающую машину, концепт которой показала еще в 2019 году. Как сообщает журнал Auto.ru, автомобиль получил название UMV, что расшифровывается как Ultimate Mobility Vehicle.

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Автомобиль должен превосходить по проходимости любой внедорожник, что отражается в его названии. Вместо колес у него будут четыре раздвижные опорно-поворотные «ноги». Они позволяют преодолевать различные препятствия на пути или проходить большие ямы.

«Конечности» UMV способны поднимать кузов на высоту до 1,5 метров. Модификации будут как пассажирскими, так и грузовыми. Создатели предлагают использовать автомобиль, в том числе, в поисково-спасательных работах, а сама машина может быть полностью беспилотной.