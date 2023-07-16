Rolls-Royce пригрозил клиентам, которые перепродадут купе Spectre.

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Первый электромобиль начнут выдавать клиентам осенью, однако генеральный директор марки Торстен Мюллер-Отвос предупреждает: любые попытки заработать на перепродаже Spectre приведут к пожизненному бану. Если автопроизводитель узнает о спекуляциях, то внесёт покупателя в чёрный список, и у него больше не будет возможности приобретать новинки Rolls-Royce без посредников.

Босс Rolls-Royce не просто так решил предупредить владельцев Spectre: очередь за электромобилем растянулась до 2025 года, и дефицит предложения позволяет первым счастливчикам, получившим купе, неплохо заработать. Продавец суперкаров, классических и люксовых машин Том Хартли уже похвастался, что перекупил два Spectre.

Опытный делец заявил, что автопроизводители никогда не остановят бизнесменов, аристократов и предпринимателей, когда речь заходит о деньгах. В частности, два купе Rolls-Royce Spectre удалось перекупить, заплатив 50 тысяч фунтов стерлингов сверх исходной цены. Для сравнения топ-версия электромобиля обойдётся клиенту примерно в 450 тысяч фунтов.