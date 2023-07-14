Omoda появилась в Европе

Перечислены европейские страны, в которых будут продаваться китайские автомобили Omoda. Первой европейской страной, в которую привезли партию кроссоверов Omoda C5, стала Испания. Судно с китайскими машинами прибыло из китайского Уху в порт Лас-Пальма. Одновременно с этим Omoda открыла прием заказов на испанском рынке, а полноценный старт продаж будет дан в четвертом квартале 2023 года (октябрь-декабрь). Следом Omoda C5 появится в Италии.

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Первым экспортным рынком для бренда Omoda, который принадлежит Сhery, стала Россия — в нашей стране марка была запущена осенью прошлого года. Затем Omoda появилась в Турции, Индонезии, Мексике, Австралии, Катаре и ЮАР, однако российский рынок оставался для нее самым крупным. По состоянию на май 2023 года, на Россию приходилась почти половина мировых продаж Omoda.

Omoda

С момента запуска модели суммарные продажи превысили 80 тысяч единиц, а до конца 2023 года этот показатель превысит 200 тысяч реализованных автомобилей. И помогут в этом новые экспортные рынки.

В частности, Европа. В Испании уже можно оформить предварительный заказ на кроссовер С5 (продается и в России), но цены пока не объявлены. В скором времени Omoda начнет принимать заказы и в Италии, и за оставшиеся 5,5 месяца компания намеревается увеличить количество экспортных рынков до 21.