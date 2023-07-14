Эксперт объяснил, почему китайскую машину легко угнать

«По VIN-номеру китайского автомобиля можно получить PIN-код производителя для доступа к иммобилайзеру. Это и есть уязвимость, ведь достаточно обратиться за кодом к дилеру, также такие коды продаются на Aliexpress. По VIN можно получить код для конкретного автомобиля», — пояснил Кондрашов «Газете.Ru».