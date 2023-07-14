Эксперт объяснил, почему китайскую машину легко угнать

Эксперт Кондрашов: китайскую машину можно угнать, узнав ее VIN-номер
Китайские автомобили защищены от угона значительно хуже европейских, и код для их вскрытия угонщики могут получить всего лишь узнав VIN-номер машины. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов.
«По VIN-номеру китайского автомобиля можно получить PIN-код производителя для доступа к иммобилайзеру. Это и есть уязвимость, ведь достаточно обратиться за кодом к дилеру, также такие коды продаются на Aliexpress. По VIN можно получить код для конкретного автомобиля», — пояснил Кондрашов «Газете.Ru».
Данная проблема актуальна практически для всех китайских автомобилей, массово присутствующих на российском рынке – Haval, Tank, Geely, Chery и ее брендов Omoda и Exeed, уточнил эксперт. Кроме того, существует оборудование, которое может извлечь код для доступа к иммобилайзеру из электронных блоков автомобиля, предупредил он.
«Китайцы снижают производственные издержки, и несмотря на многочисленные красивые дисплеи в салоне, штатная защитная система у них несовершенна с точки зрения угоноустойчивости», — заключил Кондрашов.