В Россию привезли китайский пикап Maxus за 4,5 миллиона рублей

В российском автосалоне продают новый китайский пикап Maxus T90 за 4,5 миллиона рублей.

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Крупный дилер привез по схеме параллельного импорта машину 2023 года выпуска. Автомобиль в модификации с полноценной четырехдверной кабиной оборудован турбодизелем, а также множеством водительских ассистентов и опций комфорта.

Компания Maxus входит в концерн SAIC. На домашнем рынке пикап T90 доступен исключительно с четырехдверной кабиной. Автомобиль с дорожным просветом в 220 миллиметров оборудован рамным шасси с пружинной двухрычажной подвеской спереди и задним неразрезным мостом на рессорах.

В движение T90 приводит двухлитровый турбодизель мощностью 218 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает восьмидиапазонный «автомат» и система подключаемого полного привода.

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В списке опций модели присутствует цифровая приборная панель, селектор переключения передач в авиационном стиле, электронный «ручник», а также кожаная отделка салона, функция запуска двигателя с кнопки, люк и камеры кругового обзора. Стоимость китайского Maxus T90 у российского дилера составляет 4,5 миллиона рублей.