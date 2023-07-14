1200-сильный китайский внедорожник BYD оценили в 17 миллионов рублей

В России продают роскошный гибридный внедорожник BYD Yangwang U8 от 17 миллионов рублей.

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Помимо необычного дизайна кузова и роскошного интерьера, модель оборудована силовой установкой, отдача которой составляет 1200 лошадиных сил. При этом автомобиль доступен, как в пяти-, так и в семиместном исполнении. На домашнем рынке внедорожник оценили минимум в 1,1 миллиона юаней (около 14 миллионов рублей по текущему курсу).

BYD Yangwang U8 представили в Ките в мае нынешнего года. Внедорожник, на 300 миллиметров превосходящий по длине Toyota Land Cruiser 300, оснащается гибридной силовой установкой. В ее состав входит 271-сильный бензиновый двигатель 2.0 и четыре электромотора мощностью 300 лошадиных сил каждый. До «сотни» автомобиль разгоняется всего за три секунды.

BYD

BYD

BYD

BYD

BYD

BYD

BYD

BYD

BYD Yangwang U8 получил пневмоподвеску с «прыгающим» режимом и полноуправляемое шасси с «режимом краба» -- машина может двигаться по диагонали и разворачиваться на месте. Есть у неё также режимы для преодоления водных преград и езды с пробитым колесом, а также отдельные настройки для снега, льда и песчаных спусков.

Дилеры из Владивостока предлагают привезти BYD Yangwang U8 под заказ из Китая. Приобрести самый дорогой китайский внедорожник у отечественных продавцов можно от 17,1 до 17,3 миллиона рублей.