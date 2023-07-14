Cadillac готовит новый электрокроссовер Optiq

Компания Cadillac разработала новый электрический кроссовер Optiq.

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Американская марка официально не анонсировала вывод модели на китайский рынок. Однако в Министерстве промышленности КНР появились сертификационные документы и первые фотографии будущей новинки. Для электрокара подготовили две силовые установки. Появится ли электрокроссовер на других рынках пока неизвестно.

Согласно сертификационным данным, габаритная длина Optiq составляет 4822 миллиметра, ширина — 1912 миллиметров, высота — 1642 миллиметра, а размер колесной базы равен 2954 миллиметрам. По своим размерам новинка близка к Cadillac XT5, а в линейке марки она встанет на ступеньку ниже модели Lyriq -- перого электрокара компании.

Новый кроссовер сертифицирован с электромоторами мощностью 204 и 245 лошадиных сил. Максимальная скорость составит 180 км/ч.

При этом неизвестно, получит ли новинка двухмоторную систему. Кроме того, нет информации появится Cadillac Optiq на других рынках, за пределами Китая.

Премьера Cadillac Optiq запланирована на осень этого года.